Коронавирус в Одесской области 2 декабря: заболеваемость опять растет

По состоянию на утро четверга, 2 декабря 2021 года, в Одесской области заметно увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом, зато смертность пошла на убыль.

Коронавирус в Одесской области 2 декабря

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области зарегистрировали 418 новых случаев коронавируса против 287 днем ранее.

За сутки от последствий коронавируса скончались 15 жителей региона (26 – перед этим). Всего в Одесской области известно о 5237 смертях от ковид.

Выздоровели за сутки 839 человек, продолжают болеть – 42 421.

Коронавирус в Украине 2 декабря

По данным Минздрава, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 13 531 новых случаев COVID-19. Это больше, чем днем ранее (11960).

За сутки от коронавируса умерли 525 украинцев против 557 днем ранее. В целом с начала пандемии в Украине от коронавируса скончались 87 057 больных.

Выздоровели за сутки 23 535 украинцев, продолжают болеть 381 088.

Напомним, что 1 декабря в Одесском регионе выявили 287 случаев ковид, 26 человек от этой болезни умерли.

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