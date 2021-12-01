Коронавирус в Одесской области 1 декабря: за сутки умерли 26 человек

По состоянию на утро среды, 1 декабря 2021 года, в Одесской области уменьшилось число новых случаев заражения коронавирусом, но смертность среди тех, кто продолжает болеть остается высокой.

Коронавирус в Одесской области 1 декабря

По данным Министерства охраны здоровья Украины, за прошедшие сутки в Одесской области зарегистрировали 287 новых случая коронавируса против 367 днем ранее.

За сутки от последствий коронавируса скончались 26 жителей региона. Всего в Одесской области известно о 5222 смертях от ковид.

Выздоровели за сутки 1288 человек, продолжают болеть – 42 857.

Коронавирус в Украине 1 декабря

По данным Минздрава, за минувшие сутки, в Украине зафиксировано 11960 новых случаев COVID-19. Это немного больше, чем днем ранее (10 554).

За сутки от коронавируса умер 557 украинец против 561 днем ранее. В целом с начала пандемии в Украине от коронавируса скончались 86 532 больных.

Выздоровели за сутки 26 160 украинцев, продолжают болеть 391 617.

Напомним, что 30 ноября в Одесском регионе выявили 367 случая ковид, 35 человек от этой болезни умерли.

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