Коронавирус в Одесской области 19 февраля: за сутки плюс 7 смертей

По состоянию на утро субботы, 19 февраля 2022 года, в Украине и, в частности, в Одесской области отмечено хоть и небольшое, но снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Случаев смерти также меньше. Впрочем, по всей вероятности мы имеем дело с очередным «спадом выходного дня».

Коронавирус в Одесской области 19 февраля

По информации Министерства охраны здоровья Украины, за сутки, 18 февраля, в Одесской области официально подтверждено 2657 новых случаев заражения коронавирусом тогда как днем ранее их было 3587. Таким образом, общее число зараженных в регионе выросло до 319 656.

Снизилось и число умерших от последствий COVID-19 по сравнению с предыдущими днями: так, за сутки отмечено 7 смертей тогда как днем ранее их регистрировалось 15. А в целом с начала пандемии от коронавируса скончались 5872 жителя Одесской области.

При этом за сутки выздоровели 1395 больных, что значительно меньше числа заболевших, но больше по сравнению с предыдущими сутками (1170). Активных больных в регионе на сегодняшний день в области 73 816 человек.

Коронавирус в Украине 19 февраля

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Украине отмечено 31 125 новых случаев заражения COVID-19 против 34 938 сутками ранее. В целом на сегодня в стране 4 703 323 зараженных.

За сутки от коронавирусной болезни в Украине умерли 260 больных, что не намного меньше по сравнению с предыдущим днем (282). Всего с начала пандемии COVID-19 в стране скончались от этой болезни 104 366 человек.

За сутки выздоровели 30 487 больных (днем ранее – 29 254, всего с начала пандемии – 3 926 496). Активных больных в стране на сегодня 672 461.

Также стоит напомнить, что на сегодняшний день самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии – это вакцинация.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, где в Одессе можно сделать прививку от ковид 19 и 20 февраля.

Также напоминаем, что в Одессе открылся новый пункт вакцинации против COVID-19.

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