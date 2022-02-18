Коронавирус в Одесской области 18 февраля: число больных опять увеличивается

По статистическим данным на утро 18 февраля 2022 года, после некоторого спада последних дней, в Одесском регионе вновь растет число заболевших.

Коронавирус в Одесской области 18 февраля

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 3587 новых случаев коронавируса. Днем ранее их отмечалось 1970.

За прошлый день от последствий коронавирусной болезни умерли 15 человек. (Днем ранее сообщалось про 21 смерть). Всего с начала пандемии COVID-19 забрал на Одесчине 5865 жизней.

Выздоровели 1170 больных за сутки (вчера 782). Продолжает болеть 72561 житель региона.

Коронавирус в Украине 18 февраля

По данным МОЗ, за сутки в Украине официально подтверждено 34938 новых случая заражения COVID-19 против 33330 днем ранее.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 282 больных (днем ранее — 259). А всего с начала пандемии умерли 104106 украинцев.

При этом выздоровели за сутки 29254 больных (днем ранее – 27441). Продолжает болеть 672083 жителя нашей страны.

Также напомним, что на сегодняшний день вакцинация – это самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии. Кстати, недавно в Одессе открылся новый пункт вакцинации против COVID-19

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