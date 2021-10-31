Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 31 октября: ситуация сложная

Коронавирус в Одесской области 31 октября: ситуация сложная

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на утро воскресение, 31 октября 2021 года, в Одесской области отмечено 1 521 новых случая коронавирусной болезни, умерли 35 человек.

Коронавирус в Одесской области

Подписаться

Минздрав информирует, что на сегодняшний день число зараженных COVID-19 в Одесской области достигло 192 840 человек.

За прошедшие сутки умерли 35 больных (в целом с начала пандемии 4 081); выздоровел 581 человек (всего их на сегодня 149 158), продолжают болеть 39 601 житель региона.

Таким образом, эпидемиологическая ситуация в Одесской области остается сложной.

Коронавирус в Украине

За сутки, 29 октября 2021 года, в Украине выявили 17 430 подтвержденных случаев COVID-19 против 26 198 днем ранее. А всего с начала пандемии в стране заболели коронавирусной болезнью 2 922 302 человека.

За прошедшие сутки скончались 336 больных (всего с начала пандемии 67 729 человека); выздоровели 5 269 человек (всего 2 436 213).

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что на утро 30 октября в Одесской области зарегистрировали 1 973 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 35 человек умерли.

Где сделать прививку от коронавируса в Одессе

Адреса центров массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе:

  • Fontan Sky, пер. Семафорный, 4Е. Работает: 09:00 — 18:00
  • ТЦ DEPOt, ул. Семена Палия, 125Б. Работает: 09:00 — 18:00
  • ТРЦ City Center, ул. Давида Ойстраха, 32. Работает: 09:00 — 18:00
  • ТРЦ City Center, просп. Небесной Сотни, 2. Работает: 09:00 — 18:00
  • Видавництво «Чорномор’я», пл. Деревянко, 1. Работает: 09:00 — 18:00
  • Міжнародний аеропорт «Одеса», ул. ​Центральний Аеропорт, 2 к 2. Работает: 10:00 — 17:00

Еше новости о коронавирусе в Одессе:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить