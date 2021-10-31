Коронавирус в Одесской области 31 октября: ситуация сложная

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на утро воскресение, 31 октября 2021 года, в Одесской области отмечено 1 521 новых случая коронавирусной болезни, умерли 35 человек.

Коронавирус в Одесской области

Минздрав информирует, что на сегодняшний день число зараженных COVID-19 в Одесской области достигло 192 840 человек.

За прошедшие сутки умерли 35 больных (в целом с начала пандемии 4 081); выздоровел 581 человек (всего их на сегодня 149 158), продолжают болеть 39 601 житель региона.

Таким образом, эпидемиологическая ситуация в Одесской области остается сложной.

Коронавирус в Украине

За сутки, 29 октября 2021 года, в Украине выявили 17 430 подтвержденных случаев COVID-19 против 26 198 днем ранее. А всего с начала пандемии в стране заболели коронавирусной болезнью 2 922 302 человека.

За прошедшие сутки скончались 336 больных (всего с начала пандемии 67 729 человека); выздоровели 5 269 человек (всего 2 436 213).

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, что на утро 30 октября в Одесской области зарегистрировали 1 973 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, 35 человек умерли.

Где сделать прививку от коронавируса в Одессе

Адреса центров массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе:

Fontan Sky , пер. Семафорный, 4Е. Работает: 09:00 — 18:00

, пер. Семафорный, 4Е. Работает: 09:00 — 18:00 ТЦ DEPOt , ул. Семена Палия, 125Б. Работает: 09:00 — 18:00

, ул. Семена Палия, 125Б. Работает: 09:00 — 18:00 ТРЦ City Center , ул. Давида Ойстраха, 32. Работает: 09:00 — 18:00

, ул. Давида Ойстраха, 32. Работает: 09:00 — 18:00 ТРЦ City Center , просп. Небесной Сотни, 2. Работает: 09:00 — 18:00

, просп. Небесной Сотни, 2. Работает: 09:00 — 18:00 Видавництво «Чорномор’я» , пл. Деревянко, 1. Работает: 09:00 — 18:00

, пл. Деревянко, 1. Работает: 09:00 — 18:00 Міжнародний аеропорт «Одеса», ул. ​Центральний Аеропорт, 2 к 2. Работает: 10:00 — 17:00

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