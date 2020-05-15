Коронавирус в Одессе и области 15 мая: сколько людей заболело и выздоровело

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 15 мая с начала эпидемии подтверждено 17 330 случаев заболевания COVID-19. Из них 476 случаев – летальные, 4 473 человек – выздоровели. Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки в Украине наличие вируса подтвердилось у 483 человек, а количество вылечившихся составило 330 человек. За сутки в стране умерли 20 человек.

В Одессе и области к 9.00 15 мая с начала эпидемии зарегистрировано 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (+19 случаев за последние сутки). За прошедшие сутки выздоровели 3 человека, умерших нет.

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Фото: из свободных источников.

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