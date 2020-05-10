С лихорадкой, без запаха, вкуса и с травлей соседей: как под Одессой выживает семья с коронавирусом

Антон и Ольга Пискуновы с дочерью живут в пгт Слободка Одесской области. Антон работает в Локомотивном депо Подольска. После объявления карантина мужчина продолжал ездить на работу. Его супруга с дочерью оставались дома. Антон утверждает, что на предприятии нарушался масочный режим, не соблюдалась дистанция, а обработку поверхностей проводили “для галочки”. По мнению Пискуновых, именно это привело к тому, что вся семья заболела коронавирусом. Подробности люди рассказали корреспонденту “Одесской Жизни”.

“Я заразил всю семью”

Первые признаки болезни появились у Антона 23 апреля. По словам мужчины, он был третьим заболевшим сотрудником депо.

— Как только начался карантин, мы стали просить руководство ограничить режим работы, но безрезультатно. Кому-то из-за этого пришлось взять отпуск за свой счет, — говорит Антон.

Для того, чтобы довезти сотрудников на работу, в поселок подъезжал паровоз с двумя вагонами. Антон рассказывает, что пассажиры заходили в вагоны в масках, но внутри снимали их. Пространство маленькое, все друг на друга дышали. На работе сотрудники также игнорировали и масочный режим, и рекомендации о дезинфекции рук.

— В тот день, когда я почувствовал себя плохо, узнал, что уже двое сотрудников на больничном. Ранее они действительно жаловались на слабость и недомогание. Вечером у меня поднялась небольшая температура, на следующий день я остался дома, — вспоминает Антон Пискун. – Потом случилось неизбежное: я заразил всю семью.

Наряду с температурой, которая периодически поднималась до 37°C- 37,5°C, мужчина перестал ощущать вкус и запах. Кроме того, ночью случалась лихорадка и сильное потоотделение. Такие же симптомы появились у его жены и дочери. Супруги сразу обратились к семейному врачу.

Домашняя изоляция и положительные результаты тестов

Семейный доктор решила оставить семью дома на самоизоляции. Спустя несколько дней к ним приехала бригада скорой помощи для того, чтобы взять биологический материал для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус.

Лекарства люди начали принимать спустя неделю после начала самоизоляции. На тот момент результатов тестов еще не было.

— Просидели неделю дома, после чего медсестра привезла лекарства. Выписали антибиотики и противовирусные препараты. Лекарства покупали за свой счет — на сегодня уже потратили более 2000 гривен. Семейный доктор сказала, что им никто ничего не выделяет, — пояснил мужчина.

У дочери Антона и Ольги развилась ангина. Она не сопровождалась температурой, но девочке было больно глотать. Семейный врач прописала ребенку дополнительное лечение. Девочка до сих пор пьет лекарства, а Ольга с Антоном уже перестали принимать препараты. После курса медикаментозного лечения прошли ночные лихорадки, но скачки температуры пока остались.

Чтобы исключить возможные осложнения в легких, бригада скорой возила Пискуновых в больницу делать флюорографию. Легкие оказались чистыми.

Результаты тестов пришли в начале мая — они оказались положительными у всей семьи.

Помощь врачей, близких и травля со стороны соседей

Ольга рассказывает, что положительные результаты тестов стали для них шоком. Они не могли поверить, что это случилось с ними.

— Мы с мужем молодые люди, а дочери всего 15 лет. Казалось бы, сильные и здоровые организмы, – говорит женщина.

Период болезни стал очень непростым для семьи – как физически, так и морально.

— Нас очень поддерживает наш семейный врач. А с лекарствами выручает медсестра — если нужно, прибежит и купит, — говорит Ольга.

Также пережить этот период Пискуновым помогают родственники — покупают для них продукты. Для того, чтобы не подвергать их опасности, супруги оставляют деньги возле калитки, а потом там же забирают купленную еду.

А вот с соседями дела обстоят очень непросто — семье стали поступать угрозы. “Зачем вы тут сидите, чтобы всех нас перезаражать”, “Пусть вас забирают в больницу, где такие же, как вы, лежат”, “Нам страшно за наши семьи, если, не дай Бог, заразите нас, вам несдобровать” — это то, что им приходится сейчас слышать в свой адрес.

Из-за этого Пискуновы отказались предоставить редакции свои фото, говорят: “В поселке все, как на вулкане, мы боимся нападок”.

Надежда на выздоровление и компенсацию

Сейчас Пискуновы ждут результатов повторного тестирования на COVID-19, они должны быть готовы 12 мая. Говорят, что даже если тесты будут отрицательными, планируют и дальше соблюдать карантин, поскольку доктора остерегают их от повторного заражения.

— Пропили курс антибиотиков, дальше пить их нет смысла, они только убьют иммунитет еще больше. Мы надеемся, что в этот раз получим отрицательные результаты тестов, хотя у меня температура 37°C еще иногда бывает, — говорит Ольга.

Супруги рассчитывают на финансовую помощь от Локомотивного депо.

— Надеемся, что предприятие возместит нам убытки. Мы сейчас сидим дома, прибыли нет, за что жить — непонятно. Даже продуктовую помощь никто не предоставляет. Работу депо не ограничили, люди заразились. Мы не будем молчать, половина поселка заражены, на предприятии работало порядка 2000 человек, многие – из нашего села.

Схожий настрой и у других работников Локомотивного депо, говорят супруги. Между собой они обсуждают возможность получения компенсации и поддерживают друг друга в этой непростой ситуации.

Фото иллюстративное: unsplash.com

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