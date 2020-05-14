В МОЗ рассказали о нюансах адаптивного карантина и рекордах в борьбе с коронавирусом

В Минздраве рассказали о деталях адаптивного карантина. Каждый из четырех этапов будут вводить не синхронно во всей Украине, а в каждом регионе отдельно – опираясь на показатели распространения коронавируса. Утверждение этапов будет проходить на национальном уровне, а смягчение будет происходить на уровне конкретной области. Об этом на брифинге 14 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Как заявил Степанов, каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии: «Какие критерии? У нас есть количество случаев за последние семь дней в 100 тыс. населения – это так называемый показатель инцидентности. Загруженность кроватей COVID-19 должно быть не более 50%. Количество тестирований (ПЦР-тестирования + IFA-тестирования, которое мы сейчас увеличиваем) <за> семь дней на 100 000 населения должен быть на уровне 15. Количество новых случаев за последние семь дней к предыдущим семи дням – или R-показатель – должно быть на уровне 0,9-1,0».

Также на своей странице в Facebook Максим Степанов рассказал, что за последние сутки количество выздоровевших (427 человек) впервые превысило количество выявленных случаев (422 человека). Кроме того, за последние сутки в Украине было проведено рекордное количество ПЦР-тестирований – 8069.

Также Степанов сообщил, что Кабмин поддержал инициативы Минздрава и теперь:

– в заведениях общественного питания на открытых площадках (в том числе, под тентами и на верандах) можно будет находиться за одним столом четырем посетителям (вместо двух)

– на улице можно будет передвигаться группами до восьми человек (вместо двух).

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