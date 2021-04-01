Коронавирус: Одесская область вышла на первое место в Украине по смертности и заболеваемости

Локдаун в Киеве ужесточили: что запретили в столице Украины с 5 апреля Ограничения локдауна в Киеве в связи со стремительным распространением коронавируса ужесточат уже со следующей недели. С 5 апреля в столице будут закрыты детсады и школы, а метро и весь общественный транспорт будут ездить только по спецпропускам. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус 1 апреля: в Одесской области более 50 смертельных случаев за сутки В Украине за минувшие сутки, по данным на утро четверга, 1 апреля, снова зафиксировали резкий рост новыйх случаев коронавруса. ПОДРОБНЕЕ