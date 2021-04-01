Коронавирус: Одесская область вышла на первое место в Украине по смертности и заболеваемости

В Одесской области за минушие сутки, под данным на утро 1 апреля, установили грустный антирекорд. По показателям новых случаев заражения коронавирусом и смертности от этой болезни регион вышел на первое место в Украине.
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Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.
В частности, в Одесской области за сутки коранвирусом заболели 1 305 человек, умерли – 54.
В лидерах также Киев и Львовская область. Там за сутки выявили по 1150 и 1141 случаю заражения, умерли 44 и 25 человек соответственно.