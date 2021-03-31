Коронавирус: ученые спрогнозировали пик “третьей волны” в Украине

Национальная академия наук Украины составил новый прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в стране. В частности, ученые определили, когда может быть пик третьей волны коронавируса в Украине.
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Об этом говорится на сайте НАН Украины.
“Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем было прогнозируемо. Если статистическая динамика не является результатом непредвиденных задержек в поступлении данных, то совокупность положительных признаков позволяет ожидать пикового периода в течение одной-двух недель”, – заявили в НАН.
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