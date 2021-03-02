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Коронавирус нереально победить до конца 2021 года – представитель ВОЗ

Коронавирус нереально победить до конца 2021 года – представитель ВОЗ

Страны мира до конца 2021 года не смогут победить пандемию коронавируса, это не реально, считают во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом заявил представитель ВОЗ Майкл Райан, передает “Радио Свобода”.

“Невозможно думать, что мы закончим с этим вирусом до конца года. Но я думаю, что мы можем преодолеть, если будем умные, самые худшие последствия – госпитализации, смерти и трагедии, связанные с этой пандемией”, – отметил Райан.

Ранее в ВОЗ назвали наиболее вероятный источник распространения COVID-19

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