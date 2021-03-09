Коронавирус 9 марта: в Одесской области после выходных фиксируют спад заболеваемости

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро вторника, 9 марта, обнаружили 63 новых случая коронавируса.

Данных об умерших и выздоровевших нет.

В целом в Украине за сутки выявили 3261 случай коронавируса.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.

В Украине за сутки умерли 76 больных, выздоровели – 975. Всего в стране коронавирусом болеют 183 628 человек, в Одесской области – 7 321.