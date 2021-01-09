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Коронавирус 9 января: в Одесской области менее 300 новых случаев за сутки

Коронавирус 9 января: в Одесской области менее 300 новых случаев за сутки

В Украине за сутки, по состоянию на утро субботы, 9 января, выявили, еще новых случаев коронавируса в Украине. При этом суточное число тестирований сократилось до 26 500.

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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки в Украине госпитализировали 2 411 человек, 80 человек умерли, а 7 961 человек – выздоровели.

По данным системы мониторинга СНБО Украины в Одесской области за сутки подтвердили 299 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 595 человек и никто не умер.

Всего в регионе коронавирусом болеют 22 451 человек.

Напомним, что с 8 января в Украине ввели так называемый локдаун – жесткие карантинные ограничения. Действовать они будут до 24 января.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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