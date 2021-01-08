Локдаун-2021: школы Одессы переходят на дистанционное обучение, а детсады работают

С понедельника, 11 января и до окончания локдауна, 24 января, одесские школы переходят на дистанционное обучение. При этом детские сады и спецшколы продолжат работу в обычном режиме.

Об этом проинформировала глава департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

«С понедельника по 24 января запрещено посещать учебные заведения всех форм собственности, кроме детских садов и спецшкол. Это значит, что школы будут работать дистанционно, независимо от класса и возраста. Это ограничение распространяется на учреждения внешкольного образования», – написала в Facebook чиновница.

При этом Буйневич отметила, что в начале этой недели в Одессе были закрыт на карантин только один детский сад, №304, и еще 10 групп в других садах, притом, что ранее было 70 закрытых групп. Она призвала родителей и воспитателей следить за тем, чтобы дети с признаками ОРВИ оставались дома.

Напомним, с сегодняшнего дня, 8 января, в Украине и, в частности, в Одессе, начал действовать усиленный карантин. Он продлится до 25 января включительно.