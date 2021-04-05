Коронавирус 5 апреля: в Одесской области резко снизилось количество заболевших

В Одесской области за минувшие сутки, по данным на утро понедельника, 5 апреля, выявили 660 новых случаев коронавируса. Сутками было 1075 заболевших.

Об этом стало известно из системы мониторинга СНБО.

За сутки в Одесской области от коронавируса умерли 18 человек, выздоровели 358. Всего коронавирусом в регионе болеют 27 546 человек.

В Украине в целом за минвушие сутки коронавирусом заболели 10 179 человек, умерли 258, выздоровели – 4 946.

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