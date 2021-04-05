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Коронавирус в Украине: ученые спрогнозировали пик третьей волны

Коронавирус в Украине: ученые спрогнозировали пик третьей волны

Ситуация с коронавирусом в Украине может улучшиться не раньше, чем через 3-4 недели. Пик третьей волны эпидемии должен наступить в течение одной-двух недель.

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Тако прогноз содержится в еженедельном обзоре эпидемической ситуации в Украине за 24-30 марта, опубликованном Национальной академией наук (НАН) Украины.

“Статистические показатели последних нескольких дней дают основания надеяться, что общая эпидемическая динамика развивается по более оптимистичному сценарию, чем прогнозировалось. Три дня подряд количество новых выявлений оказывается примерно на 20% меньше прогнозируемого. Позитивность ПЦР-тестов также начала уменьшаться впервые с начала новой волны”, – отметили в НАН.

При этом если данные о заболеваемости не задерживаются, то ожидать пика заболевания можно в течение одной-двух недель. “На реальное улучшение ситуации можно надеяться значительно позже – через 3-4 недели, прогнозируют в НАН.

 

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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