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Коронавирус 29 сентября: на Одесчине уже 662 заболевших, 12 умерших

Коронавирус 29 сентября: на Одесчине уже 662 заболевших, 12 умерших

По состоянию на утро среды, 29 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали всего 662 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 12 человек.

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По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодня на Одесчине официально насчитывается 152 875 зараженных COVID-19. За сутки умерли 12 больных (всего в начала пандемии 3 253). Выздоровели всего 46 больных.

В Украине на утро 29 сентября официально подтвердили 9666 новых случаев COVID-19 (днем ранее – 6 552). Таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2 411 956. За сутки умерли 217 человек. Вчера умерших было 143, а всего с начала пандемии болезни забрала жизни 56080 украинцев. Выздоровели 3280 больных.

На утро вторника, 28 сентября, сообщалось о 431 новом случае заражения коронавирусом и 18 смертях.

Новая волна заболеваемости коронавирусом только набирает обороты и ее пик ожидается к ноябрю, но в одесских больницах уже закончились реанимационные места для таких больных.

Напомним, что лучший способ уберечь свое здоровье от серьезных последствий коронавируса – вакцинация. Она бесплатна и доступна для всех. Так, недавно в Одессе открылись три новых пункта, где можно привиться от этой опасной болезни.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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