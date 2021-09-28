Коронавирус 28 сентября: в Одесской области четыре сотни заболевших и 18 смертей

По состоянию на утро вторника, 28 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали всего 431 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 18 человек.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодня на Одесчине официально насчитывается 152 213 зараженных COVID-19. За сутки умерли 18 больных (всего в начала пандемии 3 241), выздоровел 185 больных (всего 141 735).

В Украине на утро 28 сентября официально подтвердили 6 552 новых случаев COVID-19 (днем ранее – 3 007). Таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2 401 956. За сутки умерли 143 человека (всего с начала пандемии – 55 863), выздоровели 2927 больных (всего таковых в стране 2248071).

Напомним, на утро понедельника, 27 сентября, сообщалось о 163 новых случаях заражения коронавирусом и 6 смертях.

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