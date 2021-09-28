Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 28 сентября: в Одесской области четыре сотни заболевших и 18 смертей

Коронавирус 28 сентября: в Одесской области четыре сотни заболевших и 18 смертей

По состоянию на утро вторника, 28 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали всего 431 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 18 человек.

Подписаться

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодня на Одесчине официально насчитывается 152 213 зараженных COVID-19. За сутки умерли 18 больных (всего в начала пандемии 3 241), выздоровел 185 больных (всего 141 735).

В Украине на утро 28 сентября официально подтвердили 6 552 новых случаев COVID-19 (днем ранее – 3 007). Таким образом общее число зараженных в стране выросло до 2 401 956. За сутки умерли 143 человека (всего с начала пандемии – 55 863), выздоровели 2927 больных (всего таковых в стране 2248071).

Напомним, на утро понедельника, 27 сентября, сообщалось о 163 новых случаях заражения коронавирусом и 6 смертях.

Читайте также: «И умерли в один день» – в Одесской области от COVID-19 скончались супруги

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить