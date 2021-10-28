Коронавирус 28 октября: в Одесской области 2296 заражений и 28 смертей

По состоянию на утро четверга, 28 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 2 296 новых случая коронавируса, 28 больных скончались.
Об этом информирует Министерство охраны здоровья Украины.
Коронавирус в Одессе и Одесской области
В целом же на сегодняшний день с начала пандемии в Одесской области выявили 187 190 случаев COVID-19.
За сутки болезнь забрала 28 жизней (всего с начала пандемии от коронавирусной болезни в регионе умерли 3 934 жителя региона); выздоровели 240 больных (всего COVID-19 успешно одолели 148 101 человек).
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 26 071 новый случай COVID-19, тогда как днем ранее их было 22 574.
Так, по официальным данным, на сегодня в стране, с начала учета, зарегистрировали 2 851 804 случая заражения коронавирусом.
За сутки умерли 576 больных (всего с начала пандемии 66204); выздоровели 10 006 украинцев.
Напомним, что на утро вторника 26 октября 2021 года в Одесской области сообщалось о 1 477 новых случаях коронавируса и 21 смерти от этой болезни.
Где сделать привику от ковид в Одессе
Лучший способ как не заболеть коронавирусом, или избежать тяжелых осложнений в случае заражения — вакцинация. Сделать прививку от от ковид в Одессе можно таким адресам:
- пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;
- ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;
- ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;
- пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;
- пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;
- Международный аэропорт “Одесса”.
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