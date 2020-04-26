Коронавирус 26 апреля: сколько людей заболело в Одесском регионе и стране?

По состоянию на 9.00 26 апреля, в Украине, по данным Центра общественного здоровья, с начала эпидемии подтверждено 8617 случаев заболевания.

Об этом сообщает МОЗ.

За последние сутки выявлено 492 новых случая заболевания.

За весь период эпидемии 840 пациентов выздоровело, 209 человек скончалось.

В Одессе и области к 9.00 26 апреля, по данным МОЗ, с начала эпидемии зарегистрировано 220 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего людей в Одесской области заболело в городе Подольск. Там на вечер 25 апреля зафиксировано 88 случаев заболевания. Крупным очагом инфекции стала местная больница. Умерший от осложнений Covid-19 подольский медик заразил 32 коллег, передает ОГА.

Подольскую больницу закрыли на 2-недельный карантин. В городе усилены противоэпидемические меры. Улицы дезинфицируют. Подольск блокирован для проезда.

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Министерство здравоохранения Украины разработало Единый государственный протокол для лечения больных Covid-19, на основе которого должны быть созданы региональные протоколы. Напомним, ранее мы писали о том, что одесские медики разработали свой протокол еще в конце марта, опередив отечественный Минздрав.

Также мы рассказывали, куда можно обратиться одесситам, если они заподозрили у себя наличие признаки ОРВИ.

Кроме того, как мы уже сообщали, Минздрав постановил тестировать на коронавирус всех украинцев, болеющих пневмонией.

О том, что ждет украинцев после эпидемии, можно прочесть в нашем материале о посткоронавирусных сценариях.

Фото: Nova

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