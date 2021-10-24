Коронавирус 24 октября: в Одесской области умерли 32 человека, 1403 заразились

По состоянию на утро воскресения, 24 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировано 1 403 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 96 случаев меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус в Одесской области

По данным Министерства охраны здоровья Украины, в целом на сегодня в регионе число зараженных COVID-19 уже превысило 180 550.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 32 жителя области (сутками ранее – 33, всего с начала пандемии 3 811), выздоровел 151 больной (всего 147 005).

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки в Украине официально подтвержден 20 791 новый случай COVID-19 против 23 229 днем ранее.

Всего на сегодня в стране с начала пандемии зарегистрировали 2 769 405 случаев заражения коронавирусом.

За сутки умерли 386 больных (всего с начала пандемии 63 872), выздоровели 6 081 человек (всего с начала пандемии болезнь побороли 2 375 776 человек).

Напомним, на утро субботы, 23 октября, в Одесской области регистрировали 1 499 новых случая COVID-19.

Где сделать привику от ковид в Одессе

Лучший способ как не заболеть коронавирусом, или избежать тяжелых осложнений в случае заражения — вакцинация. На этих выходных, 23 и 24 сентября прививку от ковид в Одессе можно сделать по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Болгарская, 38, конкультативно-диагностический центр (КДЦ) горбольницы №1;

ул. Левитана, 62, КДЦ №20;

пл. Деревянко, 1, издательство “Черноморье”;

Международный аэропорт “Одесса”.

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