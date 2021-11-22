Коронавирус 22 ноября: число новых случаев в Одесской области за сутки не достигло 500

По состоянию на утро понедельника, 22 ноября 2021 года, в Украине и, в частности, в Одесской области, отмечен спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Хотя не исключено, что это может быть очередной спад выходного дня”, так как на выходных делается меньше тестов на COVID-19.

Коронавирус в Одесской области 22 ноября

Согласно информации Министерства охраны здоровья Украины, за минувшие сутки в Одесской области официально зарегистрирован 451 новый случай заражения коронавирусной инфекцией тогда как сутками ранее таковых было 655.

В целом на сегодняшний день в регионе насчитывается 224 122 зараженных COVID-19.

За сутки от последствий коронавируса в Одесской области скончались 28 человек против 44 днем ранее. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал 5002 жизни жителей региона.

За прошедшие сутки 677 жителей области (днем ранее их было 804). Всего коронавирус на Одесчине успешно одолели 172 200 человек. Продолжают болеть 46 920 жителей области.

Коронавирус в Украине 22 ноября

По сообщению Минздрава, за минувшие сутки, 21 ноября 2021 года, в Украине зафиксировано 7 474 новых подтвержденных случаев COVID-19 (как днем ранее их было 10 635).

Всего на сегодня коронавирус выявили у 3 340 407 украинцев.

За сутки от COVID-19 умерли 326 против 377 сутками ранее. В целом с начала пандемии в Украине от последствий ковид скончались 81 598 больных.

За сутки выздоровели 10 540 больных (всего с начала пандемии таковых 2 773 490 человек).

Как сообщала “Одесская жизнь”, на утро воскресенья, 21 ноября 2021 года, в Одесской области выявили 655 новых случаев ковид против 840 днем ранее.

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Фото: Маяк