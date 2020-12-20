Коронавирус 20 декабря: в Одесской области более 800 новых случаев

С сегодняшнего дня, 19 декабря, в Украине и, в частности, в Одессе, вступают в силу ряд дополнительных ограничений в дополнение к существующим запретам «оранжевой» зоны.

По состоянию на утро субботы, 19 декабря, в Украине зарегистрировали 11 742 новых случая коронавируса COVID-19. При этом 13 314 пациентов выздоровели. Умерли 213 человек, информирует система мониторинга СНБО.

Несмотря на то, что статистика заболеваемости коронавирусом неуклонно растет, и государство вводит ограничения и штрафы за нарушение карантина, люди продолжают упорствовать в антиковидных баталиях. «Неверующих» много: от тех, кто отрицает вирус вовсе, до тех, кто считает, что маски в борьбе с болезнью бесполезны.

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