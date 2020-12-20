Коронавирус 20 декабря: в Одесской области более 800 новых случаев

В Украине за минувшие сутки, по данным на утро воскресенья, 20 декабря, заразились коронавирусом 8 325 человек. Больше всего случаев в Одесской области, Киеве, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.
Об это стало известно из системы мониторинга СНБО Украины.
В Одесской области за сутки коронавирусом заразились 814 человек. Умер 21 пациент, выздоровели – 480.
Всего в регионе коронавирусом болеют 37 144 человека.
Напомним, что больная коронавирусом вице-губернатор Одесчины продолжала ходить на работу.