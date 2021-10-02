Коронавирус 2 октября: в Одесской области умерших больше, чем выздоровевших

По состоянию на утро субботы, 2 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 762 новых случая коронавируса, тогда как сутками ранее таковых было 696.
Новых случаев на Одесчине все больше
По данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодня в Одесской области число зараженных COVID-19 выросло до 155 085. За сутки умерли 18 больных, а выздоровели всего 15 человек (сутками ранее таковых было 27 и 66 человек соответственно).
В Украине ситуация COVID-19 стабильно непростая
В целом в Украине на утро 2 октября официально подтвердили 11 809 новых случаев COVID-19 (днем ранее – 12 034).
Таким образом, на сегодня в стране уже 2 447 222 зараженных COVID-19. За сутки умерли 203 больных, выздоровели 3469 человек.
Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 1 октября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 696 новых случаев коронавируса против 752 сутками ранее.
Ранее мы писали на тему коронавируса в Одессе:
- Катерина Ножевникова: «Помочь всем будет еще сложнее…»;
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