Коронавирус 2 октября: в Одесской области умерших больше, чем выздоровевших

По состоянию на утро субботы, 2 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 762 новых случая коронавируса, тогда как сутками ранее таковых было 696.

Новых случаев на Одесчине все больше

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодня в Одесской области число зараженных COVID-19 выросло до 155 085. За сутки умерли 18 больных, а выздоровели всего 15 человек (сутками ранее таковых было 27 и 66 человек соответственно).

В Украине ситуация COVID-19 стабильно непростая

В целом в Украине на утро 2 октября официально подтвердили 11 809 новых случаев COVID-19 (днем ранее – 12 034).

Таким образом, на сегодня в стране уже 2 447 222 зараженных COVID-19. За сутки умерли 203 больных, выздоровели 3469 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро пятницы, 1 октября 2021 года, в Одесской области зарегистрировали 696 новых случаев коронавируса против 752 сутками ранее.

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