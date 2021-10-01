Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус 1 октября: число умерших в Одесской области растет

Коронавирус 1 октября: число умерших в Одесской области растет

По состоянию на утро пятницы, 1 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 696 новых случаев коронавируса против 752 сутками ранее.
Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

На Одесчине плюс 27 смертей

Подписаться

По официальным данным, на сегодняшний день в Одесской области 154 323 зараженных COVID-19. При этом резко выросло число умерших от коронавирусной болезни: за сутки «ковид» забрал 27 жизней (днем ранее – всего 3). Выздоровели 66 больных.

А что с COVID-19 в Украине?

В целом в Украине на утро 1 октября официально подтвердили 12 034 новых случаев COVID-19 против 11 757 днем ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 435 413. За сутки умерли 172 больных (всего с начала пандемии – 56 446), выздоровели 3264 человека (всего таковых 2 258 455).

Напомним, на утро четверга, 30 сентября, в Одесской области зарегистрировали 752 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 3 больных.

Еще новости на тему коронавируса в Одессе:

Фото: Odessit

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить