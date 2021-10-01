Коронавирус 1 октября: число умерших в Одесской области растет

По состоянию на утро пятницы, 1 октября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 696 новых случаев коронавируса против 752 сутками ранее. Такие данные приводит Министерство охраны здоровья Украины.

На Одесчине плюс 27 смертей

По официальным данным, на сегодняшний день в Одесской области 154 323 зараженных COVID-19. При этом резко выросло число умерших от коронавирусной болезни: за сутки «ковид» забрал 27 жизней (днем ранее – всего 3). Выздоровели 66 больных.

А что с COVID-19 в Украине?

В целом в Украине на утро 1 октября официально подтвердили 12 034 новых случаев COVID-19 против 11 757 днем ранее. Общее число зараженных в стране выросло до 2 435 413. За сутки умерли 172 больных (всего с начала пандемии – 56 446), выздоровели 3264 человека (всего таковых 2 258 455).

Напомним, на утро четверга, 30 сентября, в Одесской области зарегистрировали 752 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 3 больных.

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Фото: Odessit