Одесситов будут прививать от COVID-19 в «Сити-центрах» – адреса на 2 и 3 октября

В ближайшие выходные, 2 и 3 октября, в Одессе снова откроются пункты массовой вакцинации от коронавируса. Но на этот раз в привычный список адресов добавились новые локации.

Как сообщают в Одесском горсовете, для удобства одесситов и улучшения доступности вакцинации от COVID-19 созданы два дополнительных центра вакцинации – в торговых центрах сети City Center на Таирова и поселке Котовского.

Адреса центров массовой вакцинации в Одессе

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе будут работать с 9:00 до 18:00 по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky; ул. Семена Палия, 125б, ТЦ DEPOt; ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center; пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center; ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом» (корпус «Космос», 3-й этаж); ул. Житомирская, 2, Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) №10; Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3; ул. Болгарская, 38, конкультативно-диагностический центр (КДЦ) горбольницы №1; ул. Левитана, 62, КДЦ №20; пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»; Международный аэропорт «Одесса».

Как привиться от COVID-19?

Вакцинация проводится бесплатно, при себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. При ревакцинации следует взять загранпаспорт для заполнения международного свидетельства о вакцинации.

Для прививок в достаточном количестве есть вакцины Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Для удобства одесситов организована онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу.

«Вакцинация значительно повышает защиту от заболевания COVID-19 и тяжелого течения болезни. По данным Центра общественного здоровья, более 98% всех госпитализированных с COVID-19 в Украине не были привиты»,

– напоминают в мэрии.

Ранее «Одесская жизнь» писала о вакцинации в Одессе:

В Одессе открыли еще три пункта вакцинации от COVID-19;

Одесские волонтеры: сделайте прививку хотя бы родителям, ковид наступает;

Одесситка получила сладкий приз за прививку от коронавируса.