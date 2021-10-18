По состоянию на утро понедельника, 18 октября 2021 года, в Одесской области официально подтверждено 1 367 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 против 1 396 днем ранее. Об этом информирует Министерство охраны здоровья Украины.

Коронавирус в Одесской области

По данным Минздрава, в целом на сегодня число зараженных COVID-19 в регионе выросло до 171 612.

За сутки от коронавирусной болезни умерли 10 жителей области (всего с начала пандемии 3 592), выздоровели 164 больных (всего 145 522 человека).

Коронавирус в Украине

В Украине на утро 18 октября официально подтверждено 9 524 новых случая COVID-19, тогда как сутками ранее их было 11 288. Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 644 694.

За сутки от COVID-19 умерли 177 украинцев (всего с начала пандемии 60 810), выздоровели 3 421 человек (всего 2 329 418 человек).

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро воскресенья, 17 октября, в Одесской области регистрировали 1 396 новых случаев COVID-19, умерли 26 больных.

Напоминаем, что с сегодняшнего дня, 18 октября, в Одесской области начали действовать ограничения «красной» зоны.

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