Коронавирус в Одесской области 11 октября: за сутки выздоровели всего 8 больных, а сколько заразились?

По состоянию на утро понедельника, 11 октября 2021 года, в Одесской области выявили 690 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 1010).

По данным Министерства охраны здоровья Украины, на сегодняшний день в Одесской области уже 163 243 зараженных коронавирусом. За сутки от коронавирусной болезни, умерли 33 жителя региона (всего с начала пандемии таковых 3454), выздоровели только 8 больных (всего COVID-19 успешно одолели 143 055 жителей региона).

Ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине на утро 11 октября официально подтверждено 8 832 новых случая COVID-19 против 11 344 днем ранее. За сутки умерли 207 больных, выздоровели 2 053 украинца.

В целом на сегодняшний день в Украине заразились COVID-19 2 550 089 человек. Умерли 58 700 больных, выздоровели 2 292 480 человек.

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро воскресенья, 10 октября, в Одесской области выявили 1010 новых случаев COVID-19, умерли 24 человека.

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