Новости Одессы и Одесской области

В Одесской ОГА опровергли слухи о том, что у губернатора «ковид»

В Одесской ОГА опровергли слухи о том, что у губернатора «ковид»

В Одесской областной государственной администрации (ОГА) опровергли слухи о том, что губернатор области Сергей Гриневецкий заразился коронавирусом.

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Как говорится в сообщении, опубликованном на странице ОГА в Facebook, сегодня, 10 декабря, отдельные СМИ, соцсети и Телеграм-каналы распространили информацию о том, что глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий получил положительный тест на COVID-19.

«Эта информация ложная. Глава ОГА здоров и хорошо себя чувствует, температура 36,6. Он на рабочем месте и принимает участие в официальных мероприятиях», – заверили в ОГА.

Также сообщается, что завтра Гриневецкий будет работать в штатном режиме.

А вот зятю Гриневецкого, главе Белгород-Днестровского райсовета Григорию Мельниченко повезло меньше: три дня назад, 7 декабря, он получил положительный тест на COVID-19, о чем проинформировал y себя в Facebook. Мельниченко полагает, что заразился на сессии райсовета. Он также сообщил, что обратился в правоохранительные органы с заявлением об «организации умышленного причинения вреда здоровью всем присутствующим».

Ранее стало известно, что известный одесский шоумен и КВНщик, ныне депутат Одесского горсовета от партии «Слуга народа» Олег Филимонов заразился коронавирусом.

Ранее коронавирусом заразился мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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