Коронавирус 10 сентября: новых заболевших в Одесской области стало значительно меньше

Коронавирус: в Одессе семь школьных классов ушли на самоизоляцию В Одессе в семи классах зафиксировали коронавирус, в связи с чем учителя и школьники ушли на самоизоляцию. При этом все школы в городе пока продолжают работать. ПОДРОБНЕЕ

К коронавирусным больницам Одессы добавили еще две В связи с увеличением коронавирусных больных в Одессе в перечень городских медучреждений, отведенных на борьбу с COVID-19, были внесены изменения. ПОДРОБНЕЕ