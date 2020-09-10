Коронавирус 10 сентября: новых заболевших в Одесской области стало значительно меньше

По состоянию на четверг, 10 сентября в Украине за сутки выявили 2 582 новых случаев коронавируса.
Такие данные стали известны из мониторинга СНБО.
С начала эпидемии в Украине выявили 145 612 случаев коронавируса.
В Одесской области за сутки выявили 47 новых больных. Сутками ранее было 106 новых больных. За прошедшие сутки от коронавируса умерли 2 человека и 39 – выздоровели. Всего в регионе болеют 6 628 человек.
Ранее сообщалось, что Одесская облгосадминистрация хочет ужесточить карантинные правила.