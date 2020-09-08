В Одеській ОДА наполягають на посиленні карантину в області

В Одеській обласній державній адміністрації наполягли на посилення карантину в регіоні через поширення коронавіруса.

Про це повідомляє Обозреватель, з посиланням на коментар директорки департаменту охорони здоров’я Одеської ОДА Наталії Одарій-Захар’євої.

Чиновниця зазначила, що влада звернулася до комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для повернення “квітневого” карантину.

– Напевно, тоді буде трохи легше і медикам. Ввійдемо в карантин, щоб люди зрозуміли, що повинні жити з цим вірусом. Є скупчення людей – наділи маски, зайшли в магазин – наділи маски, – підкреслили в ОДА.