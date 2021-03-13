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Кораблекрушение в Черном море: румынские спасатели ищут тела погибших украинцев

Кораблекрушение в Черном море: румынские спасатели ищут тела погибших украинцев

У берегов Румынии в Черном море продолжаются поиски двоих украинцев с затонувшего сухогруза “Волго-Балт 179”. 

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Ищут тела погибшего капитана, а также старшего помощника, которого считают пропавшим без вести.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии. Сообщается, что в поисковой операции участвуют Береговая охрана Пограничной полиции Румнии и румынская Морская судоходная администрация.

Старпом с сугоруза считается пропавшим без вести с момента начала поисковой операции 11 марта. А капитана видели погибшим, но поднять тело на борт спасательного судна сразу не смогли.

Еа сухогрузе было 13 моряков, все граждане Украины, в том числе и жители Одесской  области. Погибли капитан и электромеханик, без вести пропал старший помощник капитана. Пофамильный список членов экипажа – ЗДЕСЬ.

Напомним, судно затонуло в 70 милях от румынского порта Констанца, куда шло из российского порта Ростов-на-Дону.

Читайте и смотрите: Крушение сухогруза в Черном море: опубликовано видео спасательной операции (видео)

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Редакция ПРОФИЛЬ

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