Кораблекрушение в Черном море: румынские спасатели ищут тела погибших украинцев

У берегов Румынии в Черном море продолжаются поиски двоих украинцев с затонувшего сухогруза “Волго-Балт 179”.

Ищут тела погибшего капитана, а также старшего помощника, которого считают пропавшим без вести.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии. Сообщается, что в поисковой операции участвуют Береговая охрана Пограничной полиции Румнии и румынская Морская судоходная администрация.

Старпом с сугоруза считается пропавшим без вести с момента начала поисковой операции 11 марта. А капитана видели погибшим, но поднять тело на борт спасательного судна сразу не смогли.

Еа сухогрузе было 13 моряков, все граждане Украины, в том числе и жители Одесской области. Погибли капитан и электромеханик, без вести пропал старший помощник капитана. Пофамильный список членов экипажа – ЗДЕСЬ.

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