Крушение сухогруза с украинскими моряками: стали известны фамилии погибших и спасенных

Государственная служба морского и речного транспорта Украины опубликовала фамилии украинских моряков, погибших при крушении сухогруза “Волго-Балт 179” в Черном море 11 марта. Названы также фамилии выживших.
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При этом продолжаются поиски старшего помощника капитана Рамзана Балтаханова.
Список опубликован на Фейсбук.
Погибли:
- Александр Борисенко (капитан);
- Григорий Лисаченко (электромеханик).
Спасены:
- Севера Юрий;
- Хлизнуца Игорь;
- Чернов Александр;
- Гайдай Сергей;
- Морозов Денис;
- Соловьев Виталий;
- Ремишевський Николай;
- Дементьев Сергей;
- Николаенко Дмитрий;
- Соколова Ангелина;
Напомним, сухогруз на борту которого находились 13 членов экипажа – граждан Украины, затонул в Черном море в 70 милях от румынского порта Констанца.