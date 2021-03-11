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Крушение сухогруза с украинскими моряками: стали известны фамилии погибших и спасенных

Крушение сухогруза с украинскими моряками: стали известны фамилии погибших и спасенных

Государственная служба морского и речного транспорта Украины опубликовала фамилии украинских моряков, погибших при крушении сухогруза “Волго-Балт 179” в Черном море 11 марта. Названы также фамилии выживших. 

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При этом продолжаются поиски старшего помощника капитана Рамзана Балтаханова.

Список опубликован на Фейсбук.

Погибли: 

  • Александр Борисенко (капитан); 
  • Григорий Лисаченко (электромеханик).

Спасены:

  • Севера Юрий;
  • Хлизнуца Игорь;
  • Чернов Александр;
  • Гайдай Сергей;
  • Морозов Денис;
  • Соловьев Виталий;
  • Ремишевський Николай;
  • Дементьев Сергей;
  • Николаенко Дмитрий;
  • Соколова Ангелина;

Напомним, сухогруз на борту которого находились 13 членов экипажа – граждан Украины, затонул в Черном море в 70 милях от румынского порта Констанца.

 

 

 

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Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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