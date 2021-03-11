Крушение сухогруза в Черном море: опубликовано видео спасательной операции (видео)

Румынский телеканал Dobrogea TV опубликовал в сети видео спасательной операции на месте крушения у берегов Румынии сухогруза «Волго-Балт 179» с украинскими моряками на борту.

На видео представлено, как проводится операция по спасению одного из членов экипажа.

Напомним, утром 11 марта в Черном море, в 70 милях от румынского порта Констанца, затонул российский сухогруз «Волго-Балт 179» с украинским экипажем, состоящим из 13 человек.

Министерство иностранных дел Украины уже подтвердило гибель двух человек, десять членов экипажа спасли. Поиски еще одного продолжаются.

Украинская Государственная служба морского и речного транспорта Украины сообщает об 11-ти спасенных моряках и двоих погибших.

МИД Украины открыл горячую линию для родственников украинских моряков, которые находились на борту затонувшего сухогруза.

Фамилии погибших и спасенных – ЗДЕСЬ.

Фото: РБК-Украина