Кораблекрушение в Черном море: МИД открыл “горячую” линию для родственников украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины открыло горячую линию для родственников украинских моряков, которые находились на борту затонувшего сухогруза “Волго-Балт 179” в Черном море у берегов Румынии.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

Родственники украинских моряков могут обращаться на горячую линию по телефону +40212303660.

Ранее сообщалось, что на борту сухогруза было 13 человек, 12 – мужчин и одна женщина. Погибли два человека, одного ищут. Спасли 10 моряков.

Фамилии погибших и спасенных – ЗДЕСЬ.