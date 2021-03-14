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Кораблекрушение в Черном море: когда спасенные украинцы смогут вернуться на Родину

Кораблекрушение в Черном море: когда спасенные украинцы смогут вернуться на Родину

Состояние спасенных украинских моряков, которые работали на затонувшем в Черном море 11 марта судне “Волго-Балт 179”, оценивается как удовлетворительное. Все они будут находиться под контролем в уездной больнице г. Констанца (Румыния) до 15 марта. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом сообщает в “Фейсбук” Посольство Украины в Румынии.

“В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе”, – сообщили в посольстве.

Дипломаты отметили, что все спасенные моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием.

Напомним, что во время крушения судна погибли капитан (его тело до сих пор не подняли из моря) и электромеханник, пропавшим без вести считается старший помощник капитана.

На сухогрузе было 13 моряков, все граждане Украины, в том числе и жители Одесской  области.  Пофамильный список членов экипажа – ЗДЕСЬ.

Напомним, судно затонуло в 70 милях от румынского порта Констанца, куда шло из российского порта Ростов-на-Дону.

Читайте и смотрите: Крушение сухогруза в Черном море: опубликовано видео спасательной операции (видео)

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Редакция ПРОФИЛЬ

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