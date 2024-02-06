В ВСУ появится новый род войск – Зеленский подписал указ

Соответствующий указ обнародован сегодня, 6 февраля 2024 года, на официальном сайте главы украинского государства.

Согласно документу, новый род войск создан «с целью наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению».

Зеленский также поручил Кабинету министров вместе с Генштабом разработать вопрос создания беспилотных систем как отдельного рода сил в структуре ВСУ, а по итогам работы внести предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщается, данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

В своем сегодняшнем традиционном видеообращении к украинцам президент отметил, что за время войны дроны не раз доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море. И именно благодаря беспилотным системам Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море.

«Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение оккупантов и их техники – это также дроны»,

– подчеркнул глава государства.

Он также обозначил основные задачи в указанном направлении: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу.

«Это задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом»,

– подчеркнул Зеленский.

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