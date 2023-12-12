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Сегодня в Украине поздравляют бойцов Сухопутных войск

Сегодня в Украине поздравляют бойцов Сухопутных войск

Сегодня, 12 декабря, в Украине отмечают День сухопутных войск. Это профессиональный праздник воинов, которые принимая на себя основной удар – потом и кровью делают возможными наши победы и освобождают украинскую землю от оккупантов.

Этот праздник был установлен указом президента 18 октября 1997 года, учитывая весомый вклад этих военных в обеспечение обороноспособности страны.

На сегодня Сухопутные войска — это около половины боевого состава ВСУ.

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Состав и численность Сухопутных войск Украины

Сухопутные войска ВСУ состоят из механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, войск связи, инженерных войск, войск радиоэлектронной борьбы, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений, технического и тылового обеспечения. Они являются самым многочисленным видом и основой боевого потенциала вооруженных сил.

Организационно они состоят из:

  • Командования Сухопутных войск и частей непосредственного подчинения;
  • Оперативных командований с подчиненными частями;
  • Корпуса резерва, а также высших военных учебных заведений, учебных центров (школ подготовки), центров подготовки подразделений, полигонов и т. д.

В состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины входит почти 600 тысяч воинов различных родов войск. Такую численность озвучил президент Владимир Зеленский, поздравляя военных с Днем сухопутных войск во вторник, 12 декабря:

Смелые. Героические. Мощные. Многие отмечены государственными наградами. Многих будут помнить всегда побратимы за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел, за возможность гордиться мощью украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, которые отдали свои жизни ради нашего государства и людей.

Возглавляет Сухопутные войска Украины 58-летний генерал-полковник Александр Сырский, который также является командующим Восточной группировки войск ВСУ в войне России против Украины.

Как вооружены Сухопутные войска Украины

По данным The Military Balance 2023 — крупнейшего ежегодного профильного исследования 173 армий мира, которое ведет американский Международный институт стратегических исследований (IISS) — Сухопутные войска Украины по состоянию на 2023 год имели на вооружении:

  • 953 танков различных типов и модификаций (500 Т-72, 250 Т-64, 80 Т-80 и т. д.);
  • 770 боевых машин пехоты (вооруженные автоматическими орудиями, таких как гусеничные БМП-1, БМП-2, БМП-3, YPR-765 и т. д., и колесные БТР-3, БТР-4 и т. д.);
  • 1159 бронетранспортеров (без вооружения или с пулеметами: гусеничные M113, и колесные БТР-60, БТР-70, БТР-80, ACSV);
  • 200 разведывательных бронемашин (класса БРДМ-2, БРМ-1)
  • 512 самоходных артиллерийских установок;
  • более 493 прицепных орудий и гаубиц;
  • 231 реактивных систем залпового огня различного калибра;
  • 300 минометов калибра 120 мм;
  • определенное количество тактических ракетных комплексов Точка-У;
  • около 35 ударных вертолетов Ми-24 и 15 многофункциональных Ми-8;
  • разнообразные системы ударных БПЛА массой до 20 кг;
  • более 80 зенитных ракетных систем (Оса-АКМ, Стрела-10, Игла, Тор, С-300В);
  • зенитные артиллерийские системы (ЗСУ-23−4 Шилка, Gepard, ЗУ-23−2, С-60).

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