Зеленский мягко отправил Залужного в отставку

Сегодня, 8 февраля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский все же отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Зеленский поблагодарил Залужного за 2 года защиты Украины
Судя по информации, опубликованной на страницах главы государства в соцсетях, сегодня, 8 февраля, Зеленский встретился с Залужным, поблагодарил его за два года защиты Украины, а также предложил ему и дальше быть в команде.
«Встретился с генералом Валерием Залужным.
Поблагодарил за два года защиту Украины.
Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.
Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.
Время для такого обновления – именно сейчас.
Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.
Обязательно победим! Слава Украине!»,
– сообщает Телеграм-канал президента.
Стоит отметить, что слова «отставка» в этом сообщении нет, и поэтому вполне напрашивается вывод о том, что Залужный может остаться с новой командой.
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Министр обороны подтвердил отставку Залужного
Позже глава Минобороны Рустем Умеров написал в «Фейсбуке» пост о том, что генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач – руководить Вооруженными Силами Украины во время войны с россией и под его руководством наши воины отразили нашествие агрессора, защитили нашу государственность, и продолжают ежедневно защищать нашу независимость.
«Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности.
2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии.
Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины.
Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы»,
– написал глава Минобороны.
Таким образом, очевидно, что и президент, и министр обороны избегают слова «отставка», но сообщение Умерова однозначно: Залужный больше не главнокомандующий.
Не исключено, что такими обтекаемыми сообщениями Зеленский и Умеров пытаются подать отставку любимого народом и среде военных генерала предельно мягко и корректно, дабы не оскорбить ничьих чувств.
Залужный принял правила игры?
Впрочем, и сам Залужный, судя по всему, принял правила своеобразной «игры», ответив президенту так же обтекаемо.
«В первые сложные дни Большой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и каждый день меняется. Задания 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Чтобы победить тоже вместе.
Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор.
Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии»,
– написал в соцсети генерал Залужный.
Напомним, что информационный ажиотаж вокруг отставки Залужного продолжается с 29 января, когда об этом написали бывший нардеп Борислав Береза и действующий нардеп Алексей Гончаренко. Тогда в Минобороны факт отставки Залужного опровергли.