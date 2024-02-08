Зеленский мягко отправил Залужного в отставку

Зеленский поблагодарил Залужного за 2 года защиты Украины

Судя по информации, опубликованной на страницах главы государства в соцсетях, сегодня, 8 февраля, Зеленский встретился с Залужным, поблагодарил его за два года защиты Украины, а также предложил ему и дальше быть в команде.

«Встретился с генералом Валерием Залужным.

Поблагодарил за два года защиту Украины.

Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины.

Обсудили также, кто может находиться в обновленном руководстве Вооруженных Сил Украины.

Время для такого обновления – именно сейчас.

Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде.

Обязательно победим! Слава Украине!»,

– сообщает Телеграм-канал президента.

Стоит отметить, что слова «отставка» в этом сообщении нет, и поэтому вполне напрашивается вывод о том, что Залужный может остаться с новой командой.

Министр обороны подтвердил отставку Залужного

Позже глава Минобороны Рустем Умеров написал в «Фейсбуке» пост о том, что генералу Валерию Залужному выпала одна из сложнейших задач – руководить Вооруженными Силами Украины во время войны с россией и под его руководством наши воины отразили нашествие агрессора, защитили нашу государственность, и продолжают ежедневно защищать нашу независимость.

«Но война не остается одинаковой. Война меняется и требует перемен. Боевые действия 2022, 2023 и 2024 – это три разных реальности.

2024 год принесет новые изменения, к которым должны быть готовы. Нужны новые подходы, новые стратегии.

Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных Сил Украины.

Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы»,

– написал глава Минобороны.

Таким образом, очевидно, что и президент, и министр обороны избегают слова «отставка», но сообщение Умерова однозначно: Залужный больше не главнокомандующий.

Не исключено, что такими обтекаемыми сообщениями Зеленский и Умеров пытаются подать отставку любимого народом и среде военных генерала предельно мягко и корректно, дабы не оскорбить ничьих чувств.

Залужный принял правила игры?

Впрочем, и сам Залужный, судя по всему, принял правила своеобразной «игры», ответив президенту так же обтекаемо.

«В первые сложные дни Большой Войны мы выстояли против подлого и сильного врага. Выстояли вместе. Наша битва продолжается и каждый день меняется. Задания 2022 отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям. Чтобы победить тоже вместе.

Только что мы встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор.

Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии»,

– написал в соцсети генерал Залужный.

Напомним, что информационный ажиотаж вокруг отставки Залужного продолжается с 29 января, когда об этом написали бывший нардеп Борислав Береза и действующий нардеп Алексей Гончаренко. Тогда в Минобороны факт отставки Залужного опровергли.