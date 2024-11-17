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Коли в Одесі з’явиться світло та чи будуть відключення 18 листопада

Коли в Одесі з’явиться світло та чи будуть відключення 18 листопада

Вранці 17 листопада російська авіація завдала потужного удару по об’єктах української енергетики. Одеський район разом з самою Одесою – одні з найбільш постраждалих. Якщо в інших регіонах постачанні електроенергії вже відновили, Одеси й досі перебуває у темряві. 

Коли в Одесі з’явиться світло

Офіційних повідомлень щодо строків повернення світла немає, але якщо скористатися ботом компанії “Одеські електромережі”, який повідомляє час ввімкнення електрики, то зараз він видає наступну інформацію: у 1,4 та 6 групах світло очікується з 23:00, у 3 та 5 – о півночі.

Якщо цього не станеться у вказаний час, то ввімкнення слід очікувати протягом ночі. 

Відключення світла в понеділок, 18 листопада

Щодо того, чи будуть відключати світло у понеділок 18 листопада, то в компанії Укренерго повідомили, що так, відключення будуть.

З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

Раніше ми пояснювали, що таке «черги відключень світла» і як вони працюють.

Графік відключень за вашою адресою можна дізнатися на сайті компанії “Одеські електромережі” або скористатися чат-ботом компанії у Вайбер та Телеграм.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Читайте також: Графіки відключень світла в Одесі: як перевірити адресу та дізнатися свою групу

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