Происхождение имени Зинаида

Зинаида — древнегреческого имя, переводится как «принадлежащая Зевсу», «из рода Зевса», «рождённая Зевсом», «божественная дочь». У этого имени есть несколько кратких форм: Зина, Зинуля, Зинура, Зинуся, Зиня, Зиша, Ина, Ида, Зинаша, Зинуша.

Значение имени Зинаида

Считается, что Зинаида может стать отличным бухгалтером или фармацевтом. А вот учитель из нее выйдет строгий и придирчивый. Зинаида выделяется своим умом и пробивными способностями. Порой ее энергичность может вызвать удивление среди коллег. Но чаще всего женщина с таким именем выбирает любовь и взаимопонимание, а не карьеру.

По складу характера Зинаида – лидер. Но в отношениях с мужчинами она скрывает это, демонстрируя свое подчинение. Но стоит ей вступить в брак, как её стремление командовать вырывается наружу. Зина наверняка постарается загнать мужа «под каблук». Она будет заведовать бюджетом семьи, решать, что нужно говорить и делать мужу и детям.

Когда именины Зинаиды по православному календарю:

Именины у Зинаиды в православной традиции всего два раза в году: 20 июня и 24 октября.

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