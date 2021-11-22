Имя Антон: происхождение

Имя Антон предположительно произошло от древнеримского родового имени Антоний, которое означает «вступающий в бой» и «противостоящий».

Считается, что носители такого имени обладают спокойным нравом. Зачастую Антон долго решается на поступок и тщательно просчитывает все последствия. Скорее это связанно с его периодически проявляющейся неуверенностью.

Мужчины с таким именем не любят перемен в карьере. Они предпочитают выбрать одну работу и совершенствоваться только в ней.

Когда именины Антона по православному календарю?

Именины Антона по православному календарю по таким датам:

2 января, 12 января, 21 января, 30 января;

1 февраля, 18 февраля, 23 февраля, 25 февраля;

5 марта, 10 марта, 14 марта;

27 апреля;

1 мая, 17 мая, 20 мая, 25 мая;

1 июня, 20 июня;

4 июля, 6 июля, 7 июля, 16 июля, 19 июля, 23 июля, 24 июля, 25 июля;

13 августа, 16 августа, 20 августа, 22 августа, 25 августа;

15 сентября;

7 октября, 16 октября, 23 октября, 26 октября, 30 октября;

4 ноября, 8 ноября, 22 ноября, 24 ноября;

14 декабря, 20 декабря.

Также читайте: Когда именины Юлиана?