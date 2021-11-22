Новости Одессы и Одесской области

Когда именины Антона?

Когда именины Антона?

Сегодня, 22 ноября, именины отмечает Антон.

Имя Антон: происхождение

Подписаться

Имя Антон предположительно произошло от древнеримского родового имени Антоний, которое означает «вступающий в бой» и «противостоящий».

Считается, что носители такого имени обладают спокойным нравом. Зачастую Антон долго решается на поступок и тщательно просчитывает все последствия. Скорее это связанно с его периодически проявляющейся неуверенностью.

Мужчины с таким именем не любят перемен в карьере. Они предпочитают выбрать одну работу и совершенствоваться только в ней.

Когда именины Антона по православному календарю?

Именины Антона по православному календарю по таким датам:

  • 2 января, 12 января, 21 января, 30 января;
  • 1 февраля, 18 февраля, 23 февраля, 25 февраля;
  • 5 марта, 10 марта, 14 марта;
  • 27 апреля;
  • 1 мая, 17 мая, 20 мая, 25 мая;
  • 1 июня, 20 июня;
  • 4 июля, 6 июля, 7 июля, 16 июля, 19 июля, 23 июля, 24 июля, 25 июля;
  • 13 августа, 16 августа, 20 августа, 22 августа, 25 августа;
  • 15 сентября;
  • 7 октября, 16 октября, 23 октября, 26 октября, 30 октября;
  • 4 ноября, 8 ноября, 22 ноября, 24 ноября;
  • 14 декабря, 20 декабря.

Также читайте: Когда именины Юлиана?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить