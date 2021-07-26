Не забудьте поздравить Юлианов

Имя Юлиан латинского происхождения и означает буквально «из рода Юлиев». Также «юлианцами» называли солдатов или сторонников партии Цезаря.

Считается, что носители этого имени всегда стремятся к свободе, не терпят насилия над своей личностью и не хотят никому бездумно подчиняться. Если на пути Юлианов встречаются преграды, то они их стараются обходить, а не брать штурмом. Если не получается избежать неприятностей, то они выбирают выжидательную позицию и в итоге добиваются успеха.

Юлианы гостеприимны. В кругу друзей любят рассказывать анекдоты и играть в карты.