Когда день ангела у Семена?

Имя Семён — это русская версия библейского имени Шимон. В переводе оригинальное имя означает «Он (Бог) услышал».

В Новом Завете имя Симон носят два апостола — Симон, сын Ионы, которого впоследствии назвали Петром, и Симон Зилот. В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки упоминается Симон Киринеянин — персонаж, несший часть крестного пути крест Христа. В Евангелии от Луки также говорится о праведнике Симеоне Богоприимце.

По григорианскому календарю день ангела у Семенов по таким датам: 17 января, 8 февраля, 16 февраля, 21 февраля, 25 марта, 30 апреля, 10 мая, 23 мая, 6 июня, 3 августа, 14 сентября, 25 сентября, 15 декабря и 31 декабря.