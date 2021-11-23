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Когда день ангела Родиона?

Когда день ангела Родиона?

Сегодня, 23 ноября, именины отмечает Родион.

Имя Родион: происхождение

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Имя Родион в переводе с древнегреческого означает «житель острова Родос». По другой версии, оно произошло от древнегреческого имени Иродион, которое толкуется как «герой» или «героический». На Руси имя Родион появилось с распространением христианства.

Среди носителей этого имени было много церковнослужителей, позже оно стало популярным среди знати, а потом и среди простых людей.

Покровителем имени считает святой Родос, монах, проживший много лет в одиночестве на далёком острове. Он хотел искупить грехи людей. Об иноке узнали уже после его смерти — по записям, которые он вёл.

Какой характер у Родиона?

Мужчине по имени Родион свойственны уравновешенность, выдержка, уверенность в себе. При это он отзывчивый, щедрый, всегда готов прийти на помощь. У него трезвый ум и логическое мышление. Носителям этого имени подходят профессии, связанные с техникой и точными науками. Благодаря терпению и сдержанности Родион может построить успешную карьеру. Однако ему часто не хватает страстности.

Семейная жизнь Родиона, как правило, стабильна. Супруга этого человека всегда будет окружена душевным теплом и нежностью.

День ангела по православному календарю у Родиона только один раз в году — 23 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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