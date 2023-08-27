Одесский дом Чижевича: спустя месяц после ракетной атаки (фоторепортаж)

Оградительные ленты, предупреждение, что это – «место обследования» и «перемещение объектов строго запрещено», пленка вместо стекол на окнах, фанера вместо уничтоженных окон и дверей, окно с выбитым стеклом… Так выглядит памятник архитектуры на Военном спуске. Это – дом Чижевича.

Жертва рашистской атаки

Мы на Военном спуске. Прошло более месяца с ракетной атаки по Одессе, которая произошла 23 июля.

Дом Чижевича – одна из жертв этой атаки. Смотреть на него страшно – почти как и в тот день, когда мы были здесь в день после ночного рашистского «подарка»…

Из истории дома Чижевича

Год рождения дома – 1875-й. Архитектор – В.Брун (в других источниках написание фамилии иное – Брунс). Стиль – неоренессанс. Это был доходный дом Иосифа Чижевича, одесского общественного деятеля, известного мемуариста (кстати, благодаря ему развеян известный миф об одесской Чумке).

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом жилой Чижевича». Находится на территории, которая внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дом Чижевича: жутко смотреть

Специалисты миссии ЮНЕСКО проводят в Одессе предварительную оценку ущерба, причиненного культурным памятникам города во время вражеских ракетно-дроновых ударов…

Как выглядит сегодня, через месяц после атаки, одна из их жертв – одесский исторический дом Чижевича – смотрите на наших фото:

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