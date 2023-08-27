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Одесский дом Чижевича: спустя месяц после ракетной атаки (фоторепортаж)

Одесский дом Чижевича: спустя месяц после ракетной атаки (фоторепортаж)

Оградительные ленты, предупреждение, что это – «место обследования» и «перемещение объектов строго запрещено», пленка вместо стекол на окнах, фанера вместо уничтоженных окон и дверей, окно с выбитым стеклом… Так выглядит памятник архитектуры на Военном спуске. Это – дом Чижевича.

Жертва рашистской атаки

Мы на Военном спуске. Прошло более месяца с ракетной атаки по Одессе, которая произошла 23 июля.

Дом Чижевича – одна из жертв этой атаки. Смотреть на него страшно – почти как и в тот день, когда мы были здесь в день после ночного рашистского «подарка»

Одесский дом Чижевича после обстрела, ограждение
Одесский дом Чижевича после обстрела, лента
Одесский дом Чижевича после обстрела, август 2023
Одесский дом Чижевича после обстрела2
Одесский дом Чижевича после обстрела3

Из истории дома Чижевича

Год рождения дома – 1875-й. Архитектор – В.Брун (в других источниках написание фамилии иное – Брунс). Стиль – неоренессанс. Это был доходный дом Иосифа Чижевича, одесского общественного деятеля, известного мемуариста (кстати, благодаря ему развеян известный миф об одесской Чумке).

Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Дом жилой Чижевича». Находится на территории, которая внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дом Чижевича: жутко смотреть

Специалисты миссии ЮНЕСКО проводят в Одессе предварительную оценку ущерба, причиненного культурным памятникам города во время вражеских ракетно-дроновых ударов…

Как выглядит сегодня, через месяц после атаки, одна из их жертв – одесский исторический дом Чижевича – смотрите на наших фото:

Одесский дом Чижевича после обстрела4
Одесский дом Чижевича после обстрела, окно
Одесский дом Чижевича после обстрела, окна
Одесский дом Чижевича после обстрела, крыша
Одесский дом Чижевича после обстрела

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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