Новости Одессы и Одесской области

Из-за хакерской атаки в Одессе ограничили некоторые госуслуги

Из-за хакерской атаки в Одессе ограничили некоторые госуслуги

Из-за кибератаки на госреестры Министерства юстиции Украины в Одессе и Одесской области временно приостановлено предоставление некоторых госуслуг.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Управлениее государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского совета временно не предоставляются услуги по:

— государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество;
— государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Все действующие текущие записи будут перенесены на ближайшие дни после возобновления работы указанных реестров, о чем граждан оповестят дополнительно в телефонном режиме.

Сервисные центры МВД не временно не предоставляют услуг, связанных со сменой владельца транспорта.

А именно:

— по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ и через Дію;
— по договору дарения, мены, по наследству
— по договору лизинга, биржевой сделке;
— выбраковки.

В то же время остаются доступным услуги:

  • первая регистрация транспортных средств (новых и ввезенных из-за рубежа);
  •  установка ГБО;
  • замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
  • экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
  • замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • назначение надлежащего пользователя.

Сообщается, что IT-специалисты работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг.

Куда обращаться случае возникновения вопросов

  •  переноса записи — обращаться по телефону управления государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского совета 048 705 63 40,
  • восстановлению работы реестров — звонить на горячую линию Министерства юстиции Украины 044 364 23 93;
  • по другим вопросам — на Единый телефонный номер системы бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103.

Напомним, 19 декабря 2024 года российские хакеры совершили масштабную кибератаку на госреестры Украины. О нарушениях в работе также сообщил портал государственных сервисов «Дія».

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua