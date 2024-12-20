Из-за хакерской атаки в Одессе ограничили некоторые госуслуги

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Управлениее государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского совета временно не предоставляются услуги по:

— государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество;

— государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Все действующие текущие записи будут перенесены на ближайшие дни после возобновления работы указанных реестров, о чем граждан оповестят дополнительно в телефонном режиме.

Сервисные центры МВД не временно не предоставляют услуг, связанных со сменой владельца транспорта.

А именно:

— по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ и через Дію;

— по договору дарения, мены, по наследству

— по договору лизинга, биржевой сделке;

— выбраковки.

В то же время остаются доступным услуги:

первая регистрация транспортных средств (новых и ввезенных из-за рубежа);

установка ГБО;

замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;

экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);

замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;

назначение надлежащего пользователя.

Сообщается, что IT-специалисты работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг.

Куда обращаться случае возникновения вопросов

переноса записи — обращаться по телефону управления государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского совета 048 705 63 40 ,

, восстановлению работы реестров — звонить на горячую линию Министерства юстиции Украины 044 364 23 93 ;

; по другим вопросам — на Единый телефонный номер системы бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103.

Напомним, 19 декабря 2024 года российские хакеры совершили масштабную кибератаку на госреестры Украины. О нарушениях в работе также сообщил портал государственных сервисов «Дія».