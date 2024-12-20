Из-за хакерской атаки в Одессе ограничили некоторые госуслуги

Из-за кибератаки на госреестры Министерства юстиции Украины в Одессе и Одесской области временно приостановлено предоставление некоторых госуслуг.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Управлениее государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского совета временно не предоставляются услуги по:
— государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество;
— государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Все действующие текущие записи будут перенесены на ближайшие дни после возобновления работы указанных реестров, о чем граждан оповестят дополнительно в телефонном режиме.
Сервисные центры МВД не временно не предоставляют услуг, связанных со сменой владельца транспорта.
А именно:
— по договору купли-продажи, заключенному в сервисном центре МВД, у субъектов хозяйствования, у нотариуса, в ЦПАУ и через Дію;
— по договору дарения, мены, по наследству
— по договору лизинга, биржевой сделке;
— выбраковки.
В то же время остаются доступным услуги:
- первая регистрация транспортных средств (новых и ввезенных из-за рубежа);
- установка ГБО;
- замена, бронирование, заказ и продление срока хранения номерных знаков;
- экзаменационные услуги (прием экзаменов, выдача водительского удостоверения);
- замена и восстановление водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства;
- назначение надлежащего пользователя.
Сообщается, что IT-специалисты работают над устранением проблемы и восстановлением работы реестра. Сроки возобновления работы реестра пока неизвестны. Как только реестр заработает — сервисные центры МВД возобновят предоставление услуг.
Куда обращаться случае возникновения вопросов
- переноса записи — обращаться по телефону управления государственной регистрации Юридического департамента Одесского городского совета 048 705 63 40,
- восстановлению работы реестров — звонить на горячую линию Министерства юстиции Украины 044 364 23 93;
- по другим вопросам — на Единый телефонный номер системы бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103.
Напомним, 19 декабря 2024 года российские хакеры совершили масштабную кибератаку на госреестры Украины. О нарушениях в работе также сообщил портал государственных сервисов «Дія».