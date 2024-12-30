Кібератака на Мін’юст: ключові реєстри відновлено, а РАЦСи поки що працюють «по-старому»

Про це в понеділок, 30 грудня, повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

Нотаріуси знову можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

«Усі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені протягом 5 робочих днів», – ідеться в повідомленні.

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Крім того, запроваджено посилений захист від кіберзагроз. Триває робота над відновленням інших реєстрів.

У Мін’юсті розповіли, що поки ІТ-фахівці працюють цілодобово над відновленням реєстрів, співробітники ДРАЦСів по всій країні повернулися до паперових книжок реєстрації, щоб кожна закохана пара могла узаконити свої стосунки.

Лише за перший тиждень після зламу реєстрів свої стосунки узаконили майже 1400 пар.

Нагадаємо, 19 грудня російські хакери здійснили масштабну кібератаку на держреєстри України. Унаслідок збою тимчасово зупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України.