Новости Одессы и Одесской области

Катер через Днестровский лиман перестанет курсировать с 9 октября

Катер через Днестровский лиман перестанет курсировать с 9 октября

С понедельника, 9 октября, в Одесской области перестанет курсировать пассажирский катер, совершавший рейсы через Днестровский лиман по маршруту Белгород-Днестровский – Овидиополь.

Об этом сообщает компания-перевозчик «Нибулон-Экспресс».

В компании также рассказали, что в этом сезоне суда на подводных крыльях перевезли более 11 тысяч пассажиров.

Последний в этом сезоне рейс состоится в воскресенье, 8 октября. В компании приглашают всех желающих насладиться живописными видами Днестровского лимана и Черного моря.

Напомним, свой первый рейс через Днестровский лиман в этом сезоне катер совершил 7 июня.

Как сообщалось ранее, пассажирские перевозки через Днестровский лиман между Овидиополем и Белгород-Днестровским были возобновлены в прошлом году впервые за последние 20 лет. С начала августа до конца октября 2022 года катер перевез более 8 тысяч пассажиров.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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