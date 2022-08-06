Итоги 6 августа в Одесской области: Овидиополь и Белгород-Днестровский свяжет пассажирский катер (видео)

Сегодняшний день, суббота, 6 августа 2022 года, прошел в Одессе и Одесской области спокойно – обстрелов не было. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем вечернем видеообращении.

Кроме того, Марченко рассказал, что сегодня состоялся пробный запуск пассажирского катера, который со следующей недели будет курсировать по маршруту Овидиополь – Белгород-Днестровский.

«Это упростит маршрут передвижения людей между населенными пунктами и позволит им быстрее добраться до южных регионов Одесчины»,

– полагает глава ОВА.

Помимо этого сегодня состоялась встреча с представителями детского фонда ЮНИСЕФ/

«Обговорили возможность сотрудничества по таким направлениям, как инклюзивное образование, медицина и социальная защита населения. Мы заинтересованы в партнерстве с международными организациями и реализацией как можно большего количества программ, способствующих качественному развитию гуманитарного пространства Одесской области»,

– добавил Марченко.

Фото: traffic.od.ua